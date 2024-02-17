NASA показало изнутри космический корабль Orion, на котором астронавты облетят Луну

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США опубликовало снимки космического корабля Orion, на котором группа астронавтов отправится в полёт вокруг Луны в рамках миссии Artemis 2, запланированной на 2025 год. Позднее Orion также будет задействован для доставки на поверхность спутника Земли экипажа астронавтов. Источник изображения: NASA

Источник: 3dnews.ru