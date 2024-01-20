NASA посветило лазером на Луну и получило ответ от прибора на индийском модуле «Викрам»

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США сообщило об успешном тестировании лазерной ретрорефлекторной решётки (Laser Retroreflector Array, LRA), доставленной на Луну прошлым летом с индийским посадочным модулем «Викрам». Для тестирования специалисты NASA воспользовались находящейся на лунной орбите межпланетной автоматической станцией Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Источник изображения: ISRO

Источник: 3dnews.ru