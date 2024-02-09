NASA предлагает осваивать космос примитивными роботами с навыками сборки детских конструкторов

Более глубокое освоение Солнечной системы будет невозможно без массового использования роботов и локальных ресурсов. С Земли много не увезёшь, поэтому почти всё для строительства и поддержания баз придётся искать на месте, включая самовоспроизводство роботов. В NASA работают над этой концепцией и заметно продвинулись в создании автоматов и базовых принципов их деятельности. Источник изображения: NASA

Источник: 3dnews.ru