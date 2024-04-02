NASA протестировала полуавтономные разведывательные луноходы CADRE на «марсианском» полигоне

NASA в рамках программы «Артемида» планирует заложить основы для долгосрочного присутствия человека на Луне. Для обеспечения этой инициативы агентство разрабатывает серию полуавтономных луноходов CADRE (Cooperative Autonomous Distributed Robotic Exploration). После испытаний инженерных прототипов NASA приступило к тестированию полномасштабных моделей на «марсианском» полигоне Лаборатории реактивного движения. Источник изображений: NASA

Источник: 3dnews.ru