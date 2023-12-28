NASA рассказало о захватывающих космических миссиях наступающего 2024 года

Завершающийся 2023 год был богатым на события в космических программах NASA и не только. Отправка зонда «Психея» к планетарному протоядру, возвращение грунта с астероида Бенну, невероятные открытия космической обсерватории «Джеймс Уэбб» и другие события сделали его ярким и насыщенным. Наступающий новый 2024 год принесёт с собой ещё больше событий, приближение которых NASA предвкушает в своей предновогодней видеооткрытке. Источник изображения: ИИ-генерация Кандинский 3.0/3DNews

Источник: 3dnews.ru