NASA уволит сотни сотрудников — это повлияет на изучение планет Солнечной системы

Руководство Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) сообщило о грядущем увольнении 530 сотрудников лаборатории и 40 работников у подрядчиков. Это одно из крупнейших сокращений в JPL, которое происходит в условиях отказа Конгресса США выделить запрошенный бюджет на космос в 2024 году. По этой причине придётся пересмотреть и даже свернуть часть перспективных проектов по изучению планет Солнечной системы. Комплекс миссии по возврату марсианского грунта на Землю. Источник изображения: NASA

Источник: 3dnews.ru