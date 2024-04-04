NASA выбрала разработчиков лунных транспортных средств для миссии Artemis

NASA выбрала три компании — Intuitive Machines, Lunar Outpost и Venturi Astrolab — для разработки лунного транспортного средства (LTV) для астронавтов миссии Artemis. Согласно планам, в следующие 13 лет на эти задачи может быть потрачено до $4,6 млрд. Это решение открывает новую главу в исследовании Луны, особенно её южного полюса, предположительно богатого замёрзшей водой. Источник изображения: Lunar Outpost

Источник: 3dnews.ru