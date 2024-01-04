Научная подработка: навигационные спутники могут стать детекторами чёрных дыр и тёмной материи

Спутники систем навигации представляют собой сложнейшие приборы по координации синхронизированного с атомными часами времени и расстояний с учётом релятивистских явлений. Они способны и обязаны компенсировать любые гравитационные воздействия на их орбиты. Это уже готовые датчики гравитационных аномалий, сообщили европейские учёные и предложили превратить их в охотников за чёрными дырами и тёмной материей. Источник изображения: ИИ-генерация Кандинский 3.0/3DNews

Источник: 3dnews.ru