Наушники Apple AirPods 4 получат обновлённый дизайн и поддержку активного шумоподавления

В следующем году Apple выпустит беспроводные наушники AirPods четвёртого поколения с новыми функциями, которые сделают их более привлекательными для потребителей. Об этом заявил журналист издания Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman). Источник изображения: macrumors.com

Источник: 3dnews.ru