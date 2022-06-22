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Назначен новый лидер проекта Qt

Фолькер Хилсхаймер (Volker Hilsheimer) выбран на пост главного сопровождающего (Chief Maintainer) проекта Qt, на котором он сменит Ларса Кнолла (Lars Knoll), занимавшего этот пост последние 11 лет и в прошлом месяце объявившего об уходе из компании Qt Company. Кандидатура лидера утверждена в ходе общего голосования сопровождающих. С перевесом 24 голоса против 18 Хилсхаймер опередил Алана Сандфельда (Allan Sandfeld), который также был номинирован на пост лидера.

Фолькер занимается разработкой на Qt с конца 1990-х кодов, а ныне занимает в компании Qt Company должность директора, курирующего вопросы, связанные с исследованиями и опытно-конструкторскими работами (R&D), графикой и интерфейсом пользователя. Ларс Кнолл характеризует Хилсхаймера, как знающего все технические нюансы, имеющего связи в компании Qt Company, пользующегося авторитетом в среде разработчиков и являющегося сторонником развития Qt как открытого проекта.

Источник: opennet.ru

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