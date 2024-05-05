Не бывать дешёвым мейнфреймам: IBM подала второй иск к LzLabs, предлагающей доступную облачную альтернативу её «железу»

На этой неделе, как сообщает ресурс The Stack, прошло первое заседание в Высокого суда Великобритании по иску IBM UK, обвинившей швейцарскую фирму LzLabs в использовании своей британской «дочки» Winsopia для покупки ПО IBM для мейнфреймов с целью реверс-инжиниринга и разработки платформы Software Defined Mainframe (SDM). По словам IBM, платформа SDM, являющаяся по сути эмулятором, позволяет клиентам использовать приложения для мейнфреймов IBM на x86-серверах под управлением Linux, в том числе облачных, без необходимости изменения исходного кода или пересборки. В иске IBM утверждается, что LzLabs нарушила условия лицензионного соглашения, которым запрещается обратная разработка программных продуктов. Иск был подан в Высокий суд ещё в сентябре 2021 года и получил впоследствии целый ряд правок. IBM требует возместить убытки, признать незаконными методы разработки SDM и запретить продажу SDM.

Источник: 3dnews.ru