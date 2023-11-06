Не для слабонервных: в списке достижений Baldur’s Gate 3 появился тизер хардкорного уровня сложности с перманентной смертью

Если прохождение Baldur’s Gate 3 на уровне сложности «Тактика» доводило вас до слёз недостаточно часто, то есть хорошая новость. Вероятно, скоро в фэнтезиной RPG от Larian Studios появится ещё более хардкорный режим. Источник изображения: Steam (ESILL)

Источник: 3dnews.ru