Не помешал бы Dark Souls: ведущий разработчик No Rest for the Wicked встал на защиту раннего доступа

С выхода ролевого экшена No Rest for the Wicked в раннем доступе прошло меньше недели, а творческий руководитель Moon Studios Томас Малер (Thomas Mahler) уже назвал решение команды пройти через эту программу одним из лучших. Источник изображения: Steam (RockoTrex)

Источник: 3dnews.ru