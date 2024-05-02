Не прошло и года: системы на AMD Zen 2 получили прошивки, устраняющие уязвимость Zenbleed

Производители наконец начали выпускать обновления BIOS для материнских плат, предназначенных для процессоров AMD Ryzen на архитектуре Zen 2, которые закрывают уязвимость Zenbleed. О данной бреши в безопасности стало известно ещё в июле прошло года. Она затрагивает процессоры на архитектуре Zen 2 и позволяет удалённо воровать пароли и другую информацию. Источник изображения: AMD

Источник: 3dnews.ru