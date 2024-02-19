Не смогла: Graphcore изучает возможность продажи бизнеса из-за жёсткой конкуренции на рынке ИИ-чипов

Британский стартап Graphcore Ltd., специализирующийся на ИИ-ускорителей, по слухам, рассматривает продажу бизнеса. Silicon Angle сообщает, что такое решение связано с трудностями конкуренции на рынке, в первую очередь с NVIDIA. В минувшие выходные в СМИ появилась информация о том, что компания обсуждала потенциальную сделку с крупнейшими технологическими компаниями в попытке получить средства для покрытия больших убытков. Ожидаемая оценка компании — $500 млн. Более того, сделку будут изучать и британские спецслужбы в связи с важностью для национальной безопасности любых вопросов, связанных с ИИ-технологиями. В декабре 2020 года Graphcore привлекла $222 млн инвестиций, капитализация компании на тот момент составляла $2,77 млрд.

Источник: 3dnews.ru