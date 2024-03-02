«Не твоя, вот и бесишься» — OpenAI ответила на обвинения Маска

Руководство OpenAI отвергло обвинения, изложенные одним из основателей компании Илоном Маском (Elon Musk) в судебном иске, и объяснили их его сожалениями, что он больше не является участником стартапа. Источник изображения: Mariia Shalabaieva / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru