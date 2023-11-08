«Не всё то, чем кажется»: таинственная незнакомка стала главной звездой нового тизера следующей Mass Effect

Каждый год 7 ноября (N7) отмечается неофициальный день серии Mass Effect от BioWare. На этот раз празднование ограничилось обращением разработчиков к фанатам с ещё одним зашифрованным посланием и новым тизером. Источник изображения: Steam (BLASTER)

Источник: 3dnews.ru