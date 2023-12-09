Не за себя радеем: Amazon поддержала Google, обвинив Microsoft в антиконкурентном поведении на облачном рынке Великобритании

Amazon присоединилась к Google, обвинившей Microsoft в антиконкурентном поведении на облачном рынке Великобритании и направившей письмо по этому поводу в Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) Великобритании. В своём письме от 23 ноября 2023 года, опубликованном на днях на сайте CMA, Amazon отметила, что используемые Microsoft методы лицензирования ограничивают выбор клиентов и усложняют переход к другим провайдерам. «Например, Microsoft изменила условия лицензирования в 2019 году и ещё раз в 2022 году, чтобы затруднить клиентам запуск некоторых популярных программных предложений в Google Cloud, AWS и Alibaba Cloud, — отметила Amazon. — Чтобы использовать многие программные продукты Microsoft с продуктами этих поставщиков облачных услуг, клиент должен приобрести отдельную лицензию, даже если у него уже есть это ПО. Это часто делает для клиента финансово невыгодным выбирать другого поставщика, кроме Microsoft».

Источник: 3dnews.ru