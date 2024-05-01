Недавнее обновление Windows сломало VPN — решения проблемы у Microsoft нет

Компания Microsoft официально подтвердила, что последнее обновление безопасности для операционных систем Windows 10 и Windows 11 может нарушать работу VPN-подключения. Речь идёт об апрельском обновлении KB5036893, установка которого может приводить к сбоям в работе VPN. Источник изображения: Unsplash

Источник: 3dnews.ru