Нефтяной гигант BP купит у Tesla 250-кВт зарядки для электромобилей на сумму $100 млн

Нефтегазовый гигант BP станет первой компанией, купившей у Tesla оборудование для быстрой зарядки постоянным током для использования в своей сети зарядных станций. Сумма первоначальной сделки составит $100 млн. BP Pulse, специальное подразделение по зарядке электромобилей, планирует инвестировать до $1 млрд в создание общенациональной сети зарядных станций в США к 2030 году, из них $500 млн будут вложены в течение ближайших трёх лет. Источник изображения: BP

Источник: 3dnews.ru