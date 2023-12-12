Некогда крупнейший сотовый ретейлер «Связной» официально признан банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом известного и некогда крупнейшего российского сотового ритейлера ООО «Сеть Связной». Это решение стало кульминацией долгосрочных финансовых проблем компании, которые обострились в 2022 году после подачи почти 80 исков от различных кредиторов, поставщиков, арендодателей и логистических компаний на сумму более 14 млрд рублей. Источник изображения: «Связной»

Источник: 3dnews.ru