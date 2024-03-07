Немецкий завод Tesla остаётся обесточенным — это подрывает планы по поставкам электромобилей

Для компании Tesla первый квартал 2024 года не задался. Китайский Новый год, боевые действия в Красном море, по которому в Европу шли поставки комплектующих, затем диверсия на линии электропередач в Германии, которая всё ещё держит производственные мощности компании под Берлином обесточенными. Всё это срывает планы по объёмам поставок электромобилей Tesla и больно бьёт по её капитализации. Источник изображения: Reuters / Lisi Niesner

Источник: 3dnews.ru