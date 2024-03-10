Немодно и немолодёжно: IBM попытается подготовить новых профессионалов в области мейнфреймов

IBM представила две новых инициативы в области подготовки квалифицированных кадров для работы с мейнфреймами. К первой — Mainframe Skills Council — присоединятся клиенты и партнёры IBM, представители научных кругов, некоммерческие организации и открытые сообщества, а также практически все, кто заинтересован в развитии навыков работы с мейнфреймами. Вторая инициатива — онлайн-ресурс IBM Z Mainframe Skills Depot, содержащий более тысячи часов материалов для самостоятельного обучения. Первыми к Mainframe Skills Council присоединились Academic Mainframe Consortium, Государственный университет Олбани, Broadcom (CA Technologies), DNB Bank, HOGENT, M&T Bank, Университет Северного Иллинойса, SHARE и 21CS. Вместе они сформируют рабочие группы, в число задач которых входят:

Источник: 3dnews.ru