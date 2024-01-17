Необычный экшен «Поезда» от российских разработчиков получил второй шанс — тизер и первые подробности новой версии игры

Российская Watt Studio, оставшаяся без 102 млн рублей государственных денег, в конце 2022 года была вынуждена приостановить работу над экшеном Trains: Through Electric Storms, но в начале 2024-го вернулась с новыми силами и видением проекта. Источник изображений: Watt Studio

Источник: 3dnews.ru