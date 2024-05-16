Neovim 0.10

Выпущена новая версия форка редактора Vim (который, в свою очередь, восходит к Vi) – Neovim.

Среди изменений:

Новая улучшенная цветовая тема по умолчанию;

Добавлен вызов диагностических сообщений из LSP по нажатию клавиши;

Комментирование кусков кода, ранее поставлявшееся в плагине vim-commentary, теперь является встроенной функцией;

Различные улучшения встроенного терминала, как например: синхронизация вывода, поддержка распознавания гиперссылок в выводе, улучшенное распознавание цветовых последовательностей и т.д.;

Появилась встроенная поддержка редактирования правил Tree-Sitter.

Источник: linux.org.ru