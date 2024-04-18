Netflix продлила сериал «Ведьмак» на пятый сезон, но есть нюанс — он будет последним

Стриминговый гигант Netflix сообщил о начале съёмок четвёртого сезона сериала «Ведьмак» (The Witcher) по мотивам фэнтезийной саги польского писателя Анджея Сапковского (Andrzej Sapkowski) и прояснил судьбу шоу. Источник изображений: Netflix
Источник: 3dnews.ru
Стриминговый гигант Netflix сообщил о начале съёмок четвёртого сезона сериала «Ведьмак» (The Witcher) по мотивам фэнтезийной саги польского писателя Анджея Сапковского (Andrzej Sapkowski) и прояснил судьбу шоу. Источник изображений: Netflix