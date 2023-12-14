Netflix сыграет в кальмара: игра по мотивам популярного сериала Squid Game выйдет уже скоро

Популярный корейский сериал «Игра в кальмара» (Squid Game) всё-таки получит видеоигровую адаптацию, причём уже довольно скоро. Об этом Netflix рассказала в рамках освещения планов по обновлению своего каталога Netflix Games. Источник изображения: Netflix

Источник: 3dnews.ru