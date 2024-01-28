Состоялся выпуск Newsraft 0.23, консольной программы для просмотра RSS-лент. Проект во многом вдохновлён Newsboat и пытается быть его облегчённым аналогом.

Примечательные возможности Newsraft:

параллельные загрузки;

группировка лент по разделам;

настройки для открытия ссылок любой командой ;

; просмотр новостей всех лент в explore-режиме;

автоматические обновления лент и разделов;

назначение нескольких действий для клавиш;

поддержка лент, полученных из вывода команды;

текстовый поиск по заголовкам новостей;

сортировка по времени, алфавиту, прочитанности;

наличие настроек для изменения цветовой схемы.

Подробное сравнение функционалов Newsraft и Newsboat приведено по ссылке.

Программа полностью написана на C99 и распространяется на условиях лицензии ISC.

Ключевые изменения в версии 0.23:

возможность настроить максимальную ёмкость лент;

системные уведомления при получении новостей;

настройка свойства pager-width для ограничения ширины пейджера;

отдельные действия для управления методами сортировки;

горизонтальная прокрутка с shift-west, shift-east и shift-reset.

Полный список изменений, представленных в версии 0.23, приведён здесь.

Источник: linux.org.ru