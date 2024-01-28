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Newsraft 0.23

Newsraft 0.23

Состоялся выпуск Newsraft 0.23, консольной программы для просмотра RSS-лент. Проект во многом вдохновлён Newsboat и пытается быть его облегчённым аналогом.

Примечательные возможности Newsraft:

  • параллельные загрузки;
  • группировка лент по разделам;
  • настройки для открытия ссылок любой командой;
  • просмотр новостей всех лент в explore-режиме;
  • автоматические обновления лент и разделов;
  • назначение нескольких действий для клавиш;
  • поддержка лент, полученных из вывода команды;
  • текстовый поиск по заголовкам новостей;
  • сортировка по времени, алфавиту, прочитанности;
  • наличие настроек для изменения цветовой схемы.

Подробное сравнение функционалов Newsraft и Newsboat приведено по ссылке.

Программа полностью написана на C99 и распространяется на условиях лицензии ISC.

Ключевые изменения в версии 0.23:

  • возможность настроить максимальную ёмкость лент;
  • системные уведомления при получении новостей;
  • настройка свойства pager-width для ограничения ширины пейджера;
  • отдельные действия для управления методами сортировки;
  • горизонтальная прокрутка с shift-west, shift-east и shift-reset.

Полный список изменений, представленных в версии 0.23, приведён здесь.

Источник: linux.org.ru

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