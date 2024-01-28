Состоялся выпуск Newsraft 0.23, консольной программы для просмотра RSS-лент. Проект во многом вдохновлён Newsboat и пытается быть его облегчённым аналогом.
Примечательные возможности Newsraft:
- параллельные загрузки;
- группировка лент по разделам;
- настройки для открытия ссылок любой командой;
- просмотр новостей всех лент в explore-режиме;
- автоматические обновления лент и разделов;
- назначение нескольких действий для клавиш;
- поддержка лент, полученных из вывода команды;
- текстовый поиск по заголовкам новостей;
- сортировка по времени, алфавиту, прочитанности;
- наличие настроек для изменения цветовой схемы.
Подробное сравнение функционалов Newsraft и Newsboat приведено по ссылке.
Программа полностью написана на C99 и распространяется на условиях лицензии ISC.
Ключевые изменения в версии 0.23:
- возможность настроить максимальную ёмкость лент;
- системные уведомления при получении новостей;
- настройка свойства pager-width для ограничения ширины пейджера;
- отдельные действия для управления методами сортировки;
- горизонтальная прокрутка с shift-west, shift-east и shift-reset.
Полный список изменений, представленных в версии 0.23, приведён здесь.
Источник: linux.org.ru