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«Ничего лучше в жизни не видел»: игроков восхитил трейлер MultiVersus, посвящённый маньяку-убийце из «Пятницы, 13-е»

Маньяк-убийца Джейсон Вурхиз из «Пятницы, 13-е» сделал себе имя за пределами игр, но теперь готовится появиться уже во втором для себя файтинге после Mortal Kombat X — MultiVersus. Издательство Warner Bros. Games и разработчики из студии Player First Games представили геймплейный трейлер устрашающего персонажа. Источник изображения: Warner Bros. Games
Источник: 3dnews.ru

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