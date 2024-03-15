Nightfire Open 5

Состоялся релиз Nightfire Open версии 5. Nightfire Open — это OpenSource-адаптация игры 007: Nightfire для современных систем. В качестве основы по понятным причинам используется Xash3D.
Что нового:
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Добавлены мультиплеерные карты DM Island, DM Japan, DM Power.
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Добавлены модельки игроков MI6 Stealth, MI6 Suit, MI6 Tux.
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Добавлено оружие: кулаки, Frinesi (дробовик), Militek (гранатамёт), L96A1 (снайперка), P99 (пистолет), Raptor (ручная пушка), Storm (пистолет-пулемёт), осколочные гранаты.
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Источник: linux.org.ru