Никаких микротранзакций в одиночных играх, перспективный Sirius и сюрпризы от The Witcher 4: откровения руководителей CD Projekt

Финдиректор CD Projekt Пётр Нелюбович (Piotr Nielubowicz) и вице-президент по связям с инвесторами Каролина Гнась (Karolina Gnaś) в разговоре с акционерами рассказали о The Witcher 4, микротранзакциях и отношении к AAAA-играм. Источник изображения: Steam (Alin)

Источник: 3dnews.ru