Nintendo 3DS на Ryzen и Windows: представлены складные портативные консоли AyaNeo Flip DS и Flip KB

Компания AyaNeo представила две новые портативные игровые консоли — Flip DS и Flip KB. Обе новинки производитель впервые показал ещё октябре прошлого года, а теперь были озвучены их полные технические характеристики и стоимость. Источник изображений: AyaNeo

Источник: 3dnews.ru