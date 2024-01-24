Nintendo отключит онлайновые сервисы 3DS и Wii U уже 8 апреля

В прошлом году Nintendo объявила о намерении отключить службы, которые обеспечивают значительную часть работы портативных консолей 3DS и Wii U, что повлияет на многие функции, включая совместную игру онлайн, рейтинги игроков и др. Теперь же стало известно, что отключение произойдёт 8 апреля 2024 года. Источник изображения: Nintendo

Источник: 3dnews.ru