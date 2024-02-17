Nintendo Switch 2 выйдет до конца марта 2025 года

Сообщения о том, что Nintendo готовит преемника гибридной игровой консоли Nintendo Switch, получили ещё одно подтверждение. Бразильский журналист Педро Энрике Лутти Липпе (Pedro Henrique Lutti Lippe) заявил со ссылкой сразу на несколько источников, что выхода новой консоли с предположительным названием Switch 2 следует ждать в I квартале 2025 года. Источник изображения: Nintendo

Источник: 3dnews.ru