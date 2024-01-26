Nintendo Switch 2 выйдет в этом году и получит 8-дюймовый ЖК-дисплей, предсказали аналитики

С самого начала этого года ведутся разговоры о том, что в ближайшие 12 месяцев Nintendo выпустит игровую консоль нового поколения, условную Switch 2. Нынешняя Switch дебютировала в марте 2017 года и разошлась тиражом более 132 млн экземпляров, но к настоящему моменту заметно устарела. Аналитики Omdia считают, что в текущем году устройство обзаведётся преемником, оснащаемым 8-дюймовым ЖК-дисплеем. Источник изображения: Nintendo

Источник: 3dnews.ru