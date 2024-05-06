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No Rest for the Wicked получила настолько крупные улучшения производительности, что разработчики снизили системные требования игры

Австрийская Moon Studios (дилогия Ori) продолжает доработку находящегося в раннем доступе фэнтезийного ролевого экшена No Rest for the Wicked с элементами Dark Souls и Diablo. На днях для игры вышел первый крупный патч. Источник изображений: Moon Studios
Источник: 3dnews.ru

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