26 декабря вышел ремикс дистрибутива Fedora, специально предназначенный для запуска игр и трансляций. Эта версия Nobara основана на Fedora 39. Примечательно, что проект возглавляет GloriousEggroll из проекта Proton-GE.
Теперь сборка по умолчанию основана на KDE Plasma, в прошлом релизе основным DE был GNOME. Также доступны дополнительные сборки с Gnome.
Эта версия также включает:
- обновления композитора Gamescope;
- новую версия Steam;
- обновления OBS Studio;
- обновленные графические драйверы NVIDIA в комплекте;
- усовершенствование файлового менеджера Nautilus (в сборке Gnome);
- поддержку Steam Deck OLED;
- многое другое.
Источник: linux.org.ru