26 декабря вышел ремикс дистрибутива Fedora, специально предназначенный для запуска игр и трансляций. Эта версия Nobara основана на Fedora 39. Примечательно, что проект возглавляет GloriousEggroll из проекта Proton-GE.

Теперь сборка по умолчанию основана на KDE Plasma, в прошлом релизе основным DE был GNOME. Также доступны дополнительные сборки с Gnome.

Эта версия также включает:

обновления композитора Gamescope;

новую версия Steam;

обновления OBS Studio;

обновленные графические драйверы NVIDIA в комплекте;

усовершенствование файлового менеджера Nautilus (в сборке Gnome);

поддержку Steam Deck OLED;

многое другое.

Источник: linux.org.ru