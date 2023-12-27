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Nobara 39

Nobara 39

26 декабря вышел ремикс дистрибутива Fedora, специально предназначенный для запуска игр и трансляций. Эта версия Nobara основана на Fedora 39. Примечательно, что проект возглавляет GloriousEggroll из проекта Proton-GE.

Теперь сборка по умолчанию основана на KDE Plasma, в прошлом релизе основным DE был GNOME. Также доступны дополнительные сборки с Gnome.

Эта версия также включает:

  • обновления композитора Gamescope;
  • новую версия Steam;
  • обновления OBS Studio;
  • обновленные графические драйверы NVIDIA в комплекте;
  • усовершенствование файлового менеджера Nautilus (в сборке Gnome);
  • поддержку Steam Deck OLED;
  • многое другое.

Источник: linux.org.ru

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