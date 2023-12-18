ProHoster > Блог > Новости интернета > Noctua задержит выход вентилятора NF-A14 для повышения жёсткости конструкции

Noctua задержит выход вентилятора NF-A14 для повышения жёсткости конструкции

Системы охлаждения австрийской компании Noctua являются одними из самых наукоёмких на рынке, поскольку тщательно просчитываются специалистами ещё на стадии проектирования, а затем досконально испытываются в различных условиях. Подобная скрупулёзность подготовки новых продуктов к анонсу стала причиной задержки 140-мм корпусного вентилятора Noctua NF-A14. Источник изображения: Future
Источник: 3dnews.ru

Добавить комментарий