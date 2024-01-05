Nokia и Honor подписали соглашение о перекрёстном лицензировании 5G-технологий

Финская компания Nokia объявила о подписании нового патентного соглашения о перекрёстном лицензировании с китайской Honor. Оно охватывает фундаментальные технологии обеих сторон в сфере 5G и другие технологии в области сотовой связи. Условия соглашения не разглашаются и остаются конфиденциальными. Источник изображения: ADMC / pixabay.com

Источник: 3dnews.ru