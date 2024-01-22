Nokia выйдет из совместного с Huawei предприятия TD Tech из-за напряжённости между США и Китаем

Финская компания Nokia, по сообщению South China Morning Post, приняла решение продать контролирующую долю в пекинской фирме TD Tech — совместном предприятии с Huawei. Причина заключается в усиливающейся напряжённости между США и Китаем. Компания TD Tech была основана в 2005 году и изначально являлась совместным предприятием Huawei и немецкого технологического конгломерата Siemens. Фирма специализируется на оборудовании для беспроводных сетей, в том числе 4G и 5G. TD Tech присутствует более чем в 100 странах и обслуживает приблизительно 8 млн бизнес-клиентов.

Источник: 3dnews.ru