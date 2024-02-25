NotepadNext 0.7

После четырёх месяцев разработки состоялся выпуск 0.7 редактора текстов NotepadNext, написанного на языке C++ с использованием библиотек Qt, Scintilla и др., и распространяемого по лицензии GPL-3.0.

Изменения:

улучшения для Python: добавлены ключевые слова match и case; поддержка атрибутов декоратора;

в диалог настроек добавлена возможность выбора языка локализации;

добавлен визуальный индикатор уровня масштабирования;

добавлена возможность сохранения закладок между сеансами;

обновление заголовка окна при работе в режиме администратора;

другие изменения.

Источник: linux.org.ru