NotepadNext 0.7

После четырёх месяцев разработки состоялся выпуск 0.7 редактора текстов NotepadNext, написанного на языке C++ с использованием библиотек Qt, Scintilla и др., и распространяемого по лицензии GPL-3.0.
Изменения:
- улучшения для Python: добавлены ключевые слова match и case; поддержка атрибутов декоратора;
- в диалог настроек добавлена возможность выбора языка локализации;
- добавлен визуальный индикатор уровня масштабирования;
- добавлена возможность сохранения закладок между сеансами;
- обновление заголовка окна при работе в режиме администратора;
- другие изменения.
Источник: linux.org.ru