ProHoster > Блог > Новости интернета > NotepadNext 0.7

NotepadNext 0.7

NotepadNext 0.7

После четырёх месяцев разработки состоялся выпуск 0.7 редактора текстов NotepadNext, написанного на языке C++ с использованием библиотек Qt, Scintilla и др., и распространяемого по лицензии GPL-3.0.

Изменения:

  • улучшения для Python: добавлены ключевые слова match и case; поддержка атрибутов декоратора;
  • в диалог настроек добавлена возможность выбора языка локализации;
  • добавлен визуальный индикатор уровня масштабирования;
  • добавлена возможность сохранения закладок между сеансами;
  • обновление заголовка окна при работе в режиме администратора;
  • другие изменения.

Источник: linux.org.ru

Добавить комментарий