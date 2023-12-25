Ноутбук Lenovo ThinkBook 14+ 2024 засветился с интерфейсом OCuLink для внешних видеокарт

Компания Lenovo готовит к выпуску ноутбук из серии ThinkBook, оснащённый разъёмом OCuLink для подключения внешних видеокарт. Изображения будущей новинки под названием ThinkBook 14+ появились на различных китайских социальных онлайн-платформах. Источник изображений: Zhihu

Источник: 3dnews.ru