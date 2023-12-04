Ноутбуки с процессорами Intel Meteor Lake будут несильно дороже моделей на базе актуальных Raptor Lake

Различные западные ретейлеры начали добавлять в базы данных своих магазинов обновлённые модели ноутбуков различных производителей с новыми процессорами Intel Meteor Lake. Об этом сообщил интернет-детектив momomo_us, обнаруживший несколько новых позиций в исполнении компаний Acer и ASUS. Для ряда ожидаемых новинок продавцы указали полные технические характеристики, а также цены, которые, похоже, окажутся весьма конкурентными на фоне актуальных моделей ноутбуков, доступных в продаже. Источник изображения: Otto.de

Источник: 3dnews.ru