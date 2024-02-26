Ноутбуки, смартфоны и планшеты подорожали за прошлый год на 10-15 %, но iPhone всех обогнал

В прошлом году электроника в России подорожала на 10–15 %, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию дитрибуторов и ретейлеров. Выросли цены на смартфоны, планшеты и ноутбуки, причём больше всего подорожали Apple iPhone. Эксперты объясняют подорожание волатильностью курсов валют, ростом ключевой ставки ЦБ, а также проблемами с логистикой в Красном море из-за обстрелов хуситами торговых судов. По словам источника «Коммерсанта», ссылающегося на данные GfK, цены на ноутбуки с диагональю экрана 12–17 дюймов увеличились год к году на 13 % до 61 тыс. руб., с диагональю более 17 дюймов — на 12,5 %, до 87 тыс. руб. Средняя стоимость планшетов выросла на 9 % до 16,5 тыс. руб., смартфонов — на 10–18 %. Цена смартфонов Apple увеличилась в среднем на 37 % до 100 тыс. руб.

Источник: 3dnews.ru