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Новая функция в ПК-версии Cyberpunk 2077 могла стать спасением для владельцев гибридных процессоров, но что-то пошло не так

Вышедший для Cyberpunk 2077 и дополнения Phantom Liberty патч 2.11, помимо прочего, включал новую функцию для ПК-версии — конфигурация гибридного процессора. Журналисты Tom’s Hardware решили проверить, насколько хорошо работает эта настройка. Источник изображения: Steam (*insomnia)
Источник: 3dnews.ru

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