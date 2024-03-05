Новая ИИ-модель Claude 3 компании Anthropic превзошла аналоги Google и OpenAI

Компания Anthropic, основанная бывшими сотрудниками OpenAI, объявила о запуске нового поколения моделей искусственного интеллекта (ИИ) — Claude 3. Эти модели являются результатом кропотливой работы в области машинного обучения и представляют собой значительный прогресс по сравнению с их предшественниками и текущими аналогами от других разработчиков, включая OpenAI и Google. Источник изображений: Anthropic

Источник: 3dnews.ru