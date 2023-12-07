Новая сделка оценивает капитализацию SpaceX в $175 млрд

Аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска (Elon Musk) остаётся частной, поэтому не раскрывает структуру акционерного капитала и не продаёт свои акции на открытом фондовом рынке. Летом этого года капитализация SpaceX оценивалась в $150 млрд, но следующая сделка может поднять эту планку минимум до $175 млрд. Источник изображения: SpaceX

Источник: 3dnews.ru