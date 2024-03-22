Новая статья: Alone in the Dark — некоторым мертвецам не стоит оживать. Рецензия

Обновления Resident Evil поставили на поток, а Dead Space доказала, что успех ремейков известных ужастиков — вовсе не случайность. Поэтому и анонс новой Alone in the Dark был лишь вопросом времени. К сожалению, триумфального возвращения не случилось — лучше бы Эдвард Карнби оставался на пенсии

Источник: 3dnews.ru