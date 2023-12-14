Новая статья: AMD Instinct MI300: новый взгляд на ускорители

На прошлой неделе AMD анонсировала ускорители серии MI300. В том числе в формате гетерогенного APU, совмещённого с процессорной частью Zen 4. В их основе лежит архитектура CDNA3, благодаря которой новинки могут по-настоящему соперничать с решениями NVIDIA

Источник: 3dnews.ru