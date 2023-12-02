Новая статья: American Arcadia — беги, Фландерс, беги. Рецензия

Источник вдохновения создателей American Arcadia очевиден, никто и не думал его скрывать — студия Out of Blue Games, по сути, решила перенести в игровую форму «Шоу Трумана», добавив к нему изрядную долю дистопических специй и увеличив масштабы. Посмотрим, получилось ли у разработчиков найти свой путь в исхоженных местах и не скатиться в банальность

Источник: 3dnews.ru